Filha de Bruce Willis faz rara atualização sobre estado de saúde do pai

Rumer Willis fez uma curta e rara atualização sobre o estado de saúde do pai, Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal no início de 2023.

Esta sexta-feira, dia 23 de agosto, a atriz, de 36 anos, conversou com os fãs ao ter dado espaço para lhe colocarem questões nas stories da sua página de Instagram, e disse que o pai "está ótimo".

"Eu o amo muito. Obrigada", acrescentou após a preocupação dos seguidores sobre o estado de saúde do também ator.

© Instagram

Rumer é fruto do casamento terminado de Bruce Willis com Demi Moore. O ex-casal tem ainda em comum as filhas Scout, de 33 anos, e Tallulah, de 30. O ator é também pai de Mabel e Evelyn, da atual relação com Emma Heming.

