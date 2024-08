Após ouvir religiosos Charles estaria aberto a reconciliação com Harry

O rei Charles 3º está mais aberto a uma reconciliação com seu filho caçula, príncipe Harry, após ser aconselhado por líderes religiosos, conforme relatado pela revista People. Buscando "nutrição espiritual", Charles discutiu o conceito de perdão com esses líderes, o que o ajudou a lidar com a morte de seus pais e os desafios de seu novo cargo. Segundo uma fonte próxima à realeza, o rei sente falta de Harry e ainda o ama, desejando uma reaproximação por motivos pessoais, mesmo que Harry e Meghan não queiram retornar à vida na realeza.

Por outro lado, o príncipe William permanece inflexível e não deseja uma reconciliação com o irmão. Ele acredita que o relacionamento entre eles está irreparavelmente destruído e é contrário à ideia de uma trégua familiar. Essa postura intransigente de William contrasta com a nova disposição de Charles em tentar restabelecer os laços com Harry.

Fontes próximas a Harry, citadas pela revista People, relataram que o rei Charles não tem atendido as ligações do filho, criando uma barreira de comunicação. Harry, que se mudou para os EUA há quatro anos, tem tentado, sem sucesso, conversar com o pai sobre sua saúde e outros assuntos importantes. Ele também enfrenta uma batalha judicial para recuperar a proteção policial para sua família quando está no Reino Unido, algo que ele acredita que seu pai poderia ajudá-lo a resolver.

A segurança de sua família é a principal preocupação de Harry, e ele tem pedido repetidamente o apoio do rei nesse sentido. No entanto, em abril deste ano, ele sofreu mais uma derrota nesse processo judicial, o que intensificou suas tentativas de conseguir ajuda de Charles. Apesar das dificuldades, o rei agora parece mais disposto a uma reaproximação, impulsionado pelos conselhos espirituais que recebeu.

