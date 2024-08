Ben Affleck já estaria saindo com 'clone' da ex-mulher, Jennifer Garner, diz site

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que a fila já andou para o ator Ben Affleck, 52. Isso porque ele já foi visto com Kick Kennedy, 36, filha do empresário e político Robert F. Kennedy Jr. e neta de Robert F. Kennedy (1925-1968).

Uma fonte do site Page Six afirma que os dois foram vistos juntos no Polo Lounge, um badalado restaurante do Beverly Hills Hotel. Mas esse não teria sido o único flagra deles, que circulam por locais concorridos de Hollywood.

Procurados, nenhum dos dois quis comentar sobre os rumores de um possível romance à publicação. Curiosamente, a imprensa internacional tem dito que Kick seria muito parecida com a ex-mulher do astro, Jennifer Garner, 52, com quem ele foi casado entre 2005 e 2018 e tem três filhos.

Isso acontece dias após ser revelado que Affleck e Jennifer Lopez estão se divorciando. Após o anúncio, começaram a surgir especulações de quais seriam as "diferenças irreconciliáveis" que motivaram a separação. Uma delas seria a exposição de cartas trocadas pelo casal desde quando começaram a namorar em 2002.

Durante os dois anos de casamento, a cantora filmou um documentário chamado "The Affleck Greatest Love Story Never Told" para acompanhar também o lançamento de um novo álbum. Segundo o jornal britânico The Mirror, no filme, J-Lo contou que Ben guardou todas as cartas de amor e correspondências deles desde quando começaram a namorar em 2002 até os dias atuais. E essa exposição teria irritado Affleck.