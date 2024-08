Marido de Sasha rebate críticas e seguidores apontam indireta para Neymar

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, usou o podcast Poddelas para responder a críticas sobre seu estilo pessoal. Em um momento de sinceridade, o artista abriu o coração e compartilhou sua visão sobre masculinidade.

Durante a conversa, João Lucas foi questionado sobre os comentários que recebe nas redes sociais a respeito de suas roupas e atitudes. O cantor, conhecido por seu estilo fashion, não se intimidou e rebateu as críticas de forma direta. "Isso é muito questão de perspectiva. Recebo muitos comentários do tipo: 'isso não é roupa de homem', 'isso não é postura de homem'. Mas que tipo de homem você está imaginando?", questionou.

O artista continuou sua fala, traçando um contraste entre a visão tradicional de masculinidade e seus próprios valores. "Se o 'homem' que você tem em mente é alguém que não paga impostos, que agride mulheres, que paga fiança para estuprador sair da cadeia, que faz várias coisas erradas e é considerado 'homem', então esse tipo de homem eu não quero ser. Quero ser um homem que respeita minha esposa, que a ama e cuida dela, que cumpre com seus deveres, que se dedica e trabalha, que constrói algo relevante e faz o bem para as pessoas", declarou João Lucas.

As declarações do cantor não passaram despercebidas nas redes sociais. Muitos internautas interpretaram as palavras de João Lucas como uma indireta ao jogador Neymar, que já se envolveu em diversas polêmicas. "Foi bem direto na indireta!", comentou um seguidor. "Aquela alfinetada sutil", disse outro. A repercussão foi imediata, com diversos memes e comentários sobre o assunto.

