Modelo húngara afirma com convicção que Neymar é pai de sua filha

Gabriella Gáspár, que alega que Neymar é o pai de sua filha, Jazmin Zoe, falou sobre a polêmica envolvendo a paternidade do jogador. Em entrevista ao perfil "Circo da Mídia" no Instagram, a modelo afirmou com convicção que Neymar é o pai da menina húngara.

Quando questionada pelo entrevistador se tinha certeza absoluta sobre a paternidade, Gabriella foi enfática: "Tenho certeza absoluta porque, naquela época, eu não tinha nenhum outro relacionamento além do Neymar."

Gabriella também comentou sobre como se aproximou do craque. Segundo ela, a conexão entre os dois aconteceu de forma natural, sem intermediários. "Eu me considero uma mulher com um rosto bastante marcante e cheia de personalidade, o que acho que vem da minha origem húngara. Na época, eu ainda era loira", contou.

Ela descreveu o encontro como um momento passageiro. "Eu não sabia muito inglês, e infelizmente, também não falava português. Nós nos olhamos bastante e, naquele momento, fomos nos aproximando cada vez mais. No dia seguinte, infelizmente, precisei voltar para casa, então foi apenas um momento", concluiu Gabriella.

