Katy Perry mostra imagens do dia após dar à luz a filha

Katy Perry fez uma postagem especial em seu Instagram nesta quinta-feira, 29 de agosto.

A cantora, de 39 anos, compartilhou nos stories fotos tiradas um dia após o nascimento de sua filha Daisy Dove, que hoje tem quatro anos. As imagens são de agosto de 2020.

Visivelmente exausta, Katy foi questionada no momento em que as fotos foram tiradas: "Que dia é hoje?". "É o dia seguinte ao nascimento da Daisy Dove Bloom e também o lançamento do meu quinto álbum", respondeu a cantora, de acordo com a People.

