Revelada causa da morte da enteada de Slash

Já se sabe qual foi a causa da morte de Lucy-Bleu Knight, aos 25 anos, enteada do guitarrista dos Guns N' Roses, Slash.

De acordo com a People, os resultados da autópsia determinaram que a causa da morte como "toxicidade por sulfureto de hidrogênio", apontando para suicídio.

Lembrando que foi no dia 21 de julho que Slash, de 59 anos, revelou no Instagram que Lucy-Bleu Knight tinha partido "pacificamente" no dia 19 de julho.

