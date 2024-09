Colegas de banda que não se suportavam! - Assim como são as famílias, são as bandas. Os membros de uma banda costumam ter personalidades diferentes e alguns acabam por se chocar. Ter uma banda não é só criar e tocar música juntos, envolve dinheiro e gostos particulares. Embora possa realmente ser uma feroz força criativa — um grupo que se une com um propósito em comum — uma banda também é sobre relacionamentos, e às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Como Joe Perry, do Aerosmith, disse uma vez a Steven Tyler: "Só porque estamos juntos numa banda não significa que temos que ser amigos." E ele provavelmente estava certo. Clique na galeria a seguir e conheça os colegas de banda que não se suportavam.

