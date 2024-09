Julgamento dos acusados pela morte de Matthew Perry é marcado para 2025

Dois indivíduos foram indiciados pela morte do ator Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing na série "Friends". Jasveen Sangha, frequentemente referida como "rainha da cetamina", e o médico Salvador Plasencia serão julgados em 4 de março de 2025, sob a acusação de fornecer a droga que causou a morte do ator.

A investigação policial, conduzida em conjunto com o FBI, revelou que Perry consumiu uma quantidade significativa de cetamina antes de falecer. O ex-assistente pessoal do ator, Kenny Iwamasa, confessou ter administrado as últimas doses da droga a pedido de Perry.

Além de Sangha e Plasencia, outros três indivíduos estão envolvidos no caso e também respondem pelas acusações. As investigações apontam que Perry e seu assistente gastaram cerca de US$ 55 mil em drogas nos meses anteriores à morte do ator.

A morte de Perry, ocorrida em 28 de outubro de 2023, chocou o mundo e reavivou o debate sobre o uso de drogas e seus efeitos devastadores. O ator, que em sua autobiografia detalhou sua luta contra a dependência química, havia buscado tratamento para diversos vícios ao longo de sua vida.

