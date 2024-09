Travis Kelce revela apelido carinhoso que deu a Taylor Swift

Na terça-feira, 3 de setembro, Travis Kelce foi o convidado do podcast Rich Eisen Show e falou sobre sua namorada, a cantora Taylor Swift.

O jogador de futebol americano recordou sua experiência durante um show da Eras Tour em Londres, em junho, e também revelou um apelido carinhoso que usa para se referir a Taylor.

Quando questionado sobre a preparação para subir ao palco, Kelce respondeu que não teve muito trabalho. "Não foi nada demais", disse ele. "A Taylor me colocou em uma posição onde eu não precisava fazer muito para que tudo fosse um sucesso. Ela me colocou em uma parte muito confortável do show, e eu só estava ali tentando não estragar nada."

Rich Eisen também perguntou se Taylor havia questionado se ele realmente queria participar da performance. "Oh, com certeza. Houve definitivamente aquela confirmação de 'Espera, você tem certeza que quer fazer isso?' Mas ela foi tão divertida com tudo, e eu estou sempre pronto para me divertir com a Tay Tay no palco", completou Kelce, revelando o apelido carinhoso que usa para Taylor.

