Atriz desaparece em SP; famosos pedem ajuda nas redes sociais

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (2), quando foi vista pela última vez no bairro de Moema, localizado na zona sul de São Paulo. A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Desaparecidos, mas até agora, não há notícias sobre o paradeiro da artista.

Maidê foi vista pela última vez por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Ela vestia uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e carregava uma mochila. Desde então, familiares, amigos e colegas de trabalho têm se mobilizado nas redes sociais para pedir ajuda e informações que possam levar ao seu paradeiro.

Diversos artistas conhecidos se juntaram à campanha online para localizar Maidê. Nomes como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp e Leonardo Miggiorin compartilharam cartazes com a foto da atriz, pedindo que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato com a polícia ou com a família.

Maidê Mahl é conhecida por sua participação em produções de destaque, incluindo séries da HBO Max e do Star+, da Disney. Ela atuou em "Vale dos Esquecidos" e também integrou o elenco de "O Rei da TV", série que retrata a vida do apresentador Silvio Santos. A Secretaria de Segurança Pública foi contatada para mais detalhes, e a espera por informações continua.

