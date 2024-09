Kelce não se importa de ser 'troféu' de Taylor Swift: "Vida que escolhi"

Travis Kelce, estrela dos Kansas City Chiefs, confessou que não se importa de ser o ‘troféu’ da cantora Taylor Swift, com quem mantém uma relação desde 2023.

"É a vida que escolhi, acho. Me divirto com isso", disse o atleta de 34 anos, numa entrevista à CBS Mornings.

O jogador da NFL disse que os 'holofotes' que recaem sobre ele o permitem "fazer coisas divertidas e ter patrocínios", como é o caso do anúncio que gravou para a Pepsi, em referência ao filme ‘Gladiador’.

Kelce abordou ainda a atenção redobrada que a sua família tem recebido devido à sua relação com a estrela da pop, tendo dado conta de que a sua mãe, em particular, "está se divertindo muito".

