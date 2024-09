'Descobri histórias que nem imaginava', diz Xuxa em lançamento de documentário

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma vez paquita, sempre paquita. Era noite de lançamento do documentário sobre as suas ex-assistentes e Xuxa Meneghel fez questão de marcar presença no evento nesta terça-feira (10), no Rio. Feliz pelo encontro com várias parceiras, ela contou ter ficado surpresa com o resultado da produção.

"Sim. Me surpreendi. Foi uma grande surpresa descobrir histórias impactantes que eu nem imaginava", disse.

Ciúmes, mágoas e brigas entre as paquitas foram expostos, assim como a difícil a relação da maioria delas com a diretora Marlene Mattos. "Ela era um sargento", diz a ex-paquita Ana Paula Guimarães, que é diretora do documentário.

Priscila Couto, que hoje é advogada, falou abertamente sobre a pressão que recebia da ex-diretora. "Não podia ganhar peso. Sofri muita pressão", disse. "Durante muito tempo isso me atrapalhou. Levei isso comigo. Resolvi anos depois na terapia."

Ana Paula Almeida endossa a colega paquita com relação a vilania da ex-diretora: "Ela infernizou a vida de muitas de nós".

Segundo o roteirista Paulo Mario Martins, Marlene Mattos foi procurada, mas não quis gravar entrevista.

O documentário "Para Sempre Paquitas" estreia na Globoplay na próxima segunda-feira (16).

