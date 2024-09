Famosos que têm vidas paralelas (e secretas) de fazendeiros! - Muitas celebridades preferem viver no mato do que nos holofotes da fama. Esses artistas trocaram o glamour das mansões luxuosas para estarem mais próximos da natureza e até descobriram vocações para a agricultura e o cuidado de animais. As fazendas se tornaram ótimas opções para as estrelas passarem temporadas ou até se mudarem de vez para o campo. Inclusive, atores da Globo têm uma carreira paralela de produtores rurais, sabia? Curioso? Sejam eles "reis do gado", "agroboys" ou "agrogirls", conheça os famosos que são fazendeiros orgulhosos! Veja na galeria.

