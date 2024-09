Diddy está "sendo tratado como qualquer outro detido"

Sean 'Diddy' Combs não está recebendo tratamento especial no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, apesar de sua fama, informou a revista People.

O cantor foi preso em um hotel de Manhattan, Nova York, na noite de 16 de setembro, acusado pelo Ministério Público de crimes como tráfico sexual, extorsão e outros delitos.

"Ele está sendo tratado como qualquer outro detido à espera de julgamento. Assim como acontece com outras figuras públicas, ele foi colocado sob vigilância de suicídio ao ser admitido no centro, por precaução", revelou uma fonte à People.

A maior preocupação do artista, segundo a mesma fonte, é com o bem-estar de seus filhos. "Ele tem três filhos menores, dois dos quais estão agora sem nenhum dos pais, já que a mãe, Kim Porter, faleceu em 2018", acrescentou a fonte, ressaltando que Diddy conseguiu falar com os filhos e alguns familiares por telefone.

Na semana passada, um juiz negou a possibilidade de fiança a Sean 'Diddy' Combs, alegando que o Ministério Público apresentou "provas claras e convincentes" de que o cantor poderia interferir no depoimento de testemunhas.

O produtor musical, de 54 anos, se declarou inocente no dia 17 de setembro. A acusação sustenta que ele usava seu "poder e prestígio" para coagir vítimas, que eram drogadas, e forçava trabalhadores do sexo masculino a participarem de performances sexuais conhecidas como 'Freak Offs'.

Segundo o Ministério Público, Combs teria abusado de mulheres ao longo de anos, com a ajuda de uma rede de colaboradores, utilizando violência, sequestros e incêndios criminosos para intimidar e silenciar as vítimas.

Desde sua detenção, Diddy está sob custódia federal, mas, curiosamente, as buscas por suas músicas aumentaram em mais de 18% na última semana após sua prisão.

