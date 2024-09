Lana Del Rey surpreende fãs ao se casar com guia de passeios em Louisiana

Um mês após os primeiros rumores sobre um possível relacionamento entre a cantora Lana Del Rey e Jeremy Dufrene, um guia de passeios para observação de jacarés no estado de Louisiana, EUA, o casal surpreendeu os fãs ao se casar antes mesmo de confirmar oficialmente o namoro.

Imagens e vídeos da cerimônia rapidamente se espalharam pelas redes sociais, deixando os seguidores da artista em choque. "Um guia de passeios com três filhos?!? Lana Del Rey...", comentou um usuário na plataforma X. Outro escreveu: "Lana Del Rey foi vista se casando com seu novo namorado no Louisiana".

[Legenda]© X - Daily Mail

[Legenda]© X - Daily Mail

A cerimônia aconteceu em Des Allemandes, uma localidade na mesma baía onde Dufrene conduz seus passeios turísticos. Nas fotos, inicialmente divulgadas pelo tabloide Daily Mail, é possível ver Lana sendo levada ao altar por seu pai, Robert Grant.

