Lana Del Rey é derrubada durante comemoração no Super Bowl; veja

Lana Del Rey esteve na área VIP do Allegiant Stadium, em Las Vegas, durante o Super Bowl 2024, próximo a Taylor Swift. A cantora chamou a atenção de todos devido a um incidente ocorrido durante a celebração da vitória dos Kansas City Chiefs.

Enquanto as pessoas ao redor celebravam com entusiasmo, Lana Del Rey foi empurrada e caiu, tornando-se o centro das atenções. Vale destacar que a equipe do namorado de Taylor, Travis Kelce, conquistou o título.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Lana Del Rey é abruptamente derrubada. Veja abaixo:

Lana del Rey últimamente está llevando palo jajajaj https://t.co/KxMLy5MOJD — Nardo (@Soy_Nardo) February 12, 2024

