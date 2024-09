Ex-garota do tempo está em reality de pegação

A jornalista Rayssa Coutinho, de 31 anos, que apresentava a previsão do tempo nos telejornais da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, está no reality show Ilha da Tentação, do Prime Vídeo.

A atração coloca a fidelidade de quatro casais à prova em uma ilha no México. 16 solteiros (8 homens e 8 mulheres) servem de tentação o tempo inteiro. O programa é uma espécie de Teste de Fidelidade em grupo e sem filtros. Rayssa entrou no desafio juntamente com o noivo, Cordeiro Rodrigues, com quem está há mais de dois anos. Já no primeiro episódio, ficou abalada com os possíveis deslizes do parceiro.

“Foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi porque entrei muito segura do meu relacionamento e já na primeira dinâmica fiquei muito abalada. Ficamos isolados, tive crises, só conseguia pensar no comportamento dele. O reality foi um processo de autoanálise, autoconhecimento, amadurecimento... Me deixou mais forte, mas também mais esperta e mais racional”, resumiu.

Comandado por Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Ilha da Tentação é um reality com 8 episódios e muitos desafios que testam os desejos e instintos dos participantes. A atração promete mudar a vida de cada um deles e prova que é difícil resistir às tentações para viver na fidelidade.

