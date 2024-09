Gkay desiste de ser musa no Carnaval do Rio

Gessica Kayane, conhecida como Gkay, desistiu de ser musa da Grande Rio e de estrear no Carnaval da Marquês de Sapucaí. A influenciadora, que seria anunciada oficialmente no posto, optou por não participar devido a compromissos anteriores, incluindo a organização de seu evento, a Farofa da Gkay 2024. Embora tivesse o desejo de desfilar pela escola de samba, Gkay reconheceu que não poderia se dedicar aos ensaios da maneira necessária.

A decisão de Gkay surpreendeu a Grande Rio, já que ela havia confirmado sua participação como musa no início da semana. No entanto, ela voltou atrás devido à dificuldade de conciliar sua agenda lotada com as exigências do posto.

A influenciadora chegou a conversar com a escola para explicar sua escolha e reiterou que ainda deseja desfilar pela agremiação em outra oportunidade.

