Fãs de 'Harry Potter' homenageiam Maggie Smith

Após a morte de Maggie Smith, vários foram os fãs da saga 'Harry Potter' que prestaram homenagens públicas à atriz que interpretava a professora McGonagall da escola de feitiçaria de Hogwarts.

No parque de diversões Universal Orlando, um grupo de fãs juntou-se perto da réplica de Hogwarts.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grande grupo de pessoas segurando varinhas, numa referência ao sexto filme da saga, em que a personagem Dumbledore morre, numa homenagem em silêncio.

Harry Potter fans gathered outside Hogwarts Castle at Universal Orlando to raise their wands in tribute to Maggie Smith. ️



