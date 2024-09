MC Ryan pede desculpas em vídeo: 'Arrependido'

O funkeiro MC Ryan SP se manifestou nas redes sociais na madrugada deste domingo após a divulgação de um vídeo em que aparece agredindo sua ex-namorada, Giovanna Roque. O incidente ocorreu em abril, mas as imagens de uma câmera de segurança só vieram a público na última sexta-feira, mostrando Ryan chutando Giovanna e ameaçando arremessar uma mala contra ela, sendo contido por outro homem.

Em seu vídeo de desculpas, MC Ryan pediu perdão pelo ocorrido e admitiu não ter sido leal durante o relacionamento com a influenciadora. O caso gerou grande repercussão desde a divulgação das imagens.

"Queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovanna, a minha filha, mãe de Giovanna, a minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal a minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira", afirmou ele.



"Estou arrependido, estou triste, pois de um dia para o outro a minha vida mudou. E que essa tempestade que estou passando na minha vida sirva de aprendizado, mas não só para mim, mas até mesmo para quem me acompanha e está passando por momento que nem eu e a minha esposa", disse ainda.

Leia Também: Namorada defende MC Ryan após suposta agressão: 'Perdeu a cabeça'