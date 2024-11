Famosos que são amigos dos ex de seus companheiros - Não é fácil ser amigo do seu ex depois de um término ou divórcio. As antigas dores e ressentimentos podem reacender quando você coloca seus olhos nele e velhos argumentos podem vir à tona. O que é ainda mais difícil é manter uma amizade com seu ex e sua nova namorada! É estranho ver seu antigo amor se apaixonando por alguém novo que não é você e continuar tratando a pessoa como sempre tratou. Apesar de todas essas dificuldades, muitas celebridades conseguiram. Em muitos casos, as crianças são o fator de união. Se vocês têm que ficar na vida um do outro por causa dos filhos em comum, então o jeito é fazer o melhor possível! De férias conjuntas a colaborações profissionais, esses astros e estrelas nos mostram como uma família moderna realmente parece. Haja maturidade e evolução! Clique na galeria para saber mais.

