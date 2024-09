Celebridades que fizeram sucesso sem usarem o sobrenome dos pais famosos! - Podemos falar com tranquilidade que um sobrenome famoso pode te ajudar a chegar onde você quer. Você não tem automaticamente um passe livre para o sucesso, mas certamente ajuda se seu sobrenome é conhecido no mundo do showbiz. Muitas estrelas nascidas de famílias famosas, no entanto, rejeitaram a antiga tradição do nepotismo. Na verdade, todas as celebridades desta galeria mostraram que poderiam se tornar bem sucedidas sem o peso do sobrenome de seus famosos pais por trás deles. Clique e descubra as estrelas que encontraram sua própria fama sem o sobrenome de seus pais famosos!

© Getty Images