Bianca Censori desativa conta no Instagram e Kanye West apaga publicações

Após diversos meios de comunicação internacionais informarem que o casamento de Bianca Censori e Kanye West estaria por um fio e que os dois estariam separados, novos detalhes surgiram sobre o assunto.

Segundo o Daily Mail, Bianca desativou sua conta no Instagram. Além disso, Kanye West também fez mudanças em sua página, apagando quase todas as publicações, com exceção de uma feita no dia 28 de fevereiro.

Essas são as primeiras ações públicas de ambos desde que começaram a circular as notícias sobre a separação.

