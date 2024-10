Filha de Lisa Marie Presley compartilha fotos inéditas das irmãs

Riley Keough, filha de Lisa Marie Presley, celebrou o aniversário de 16 anos das irmãs gêmeas, Harper e Finley, com uma homenagem carinhosa nas redes sociais. A atriz compartilhou 12 fotos da família em seu perfil no Instagram para marcar a data especial.

"Feliz aniversário de 16 anos para minhas meninas anjo. Vocês são as garotas mais especiais do mundo. Sou muito sortuda por ser a sua irmã mais velha", escreveu Riley na legenda das imagens.

Vale lembrar que Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, faleceu em 2023 aos 53 anos. Ela era mãe de quatro filhos: Riley e Benjamin (falecido em 2020), fruto do casamento com Danny Keough, e das gêmeas Harper e Finley, do relacionamento com Michael Lockwood.



