Lisa Marie Presley deixou cadáver do filho em casa por meses, conta livro

No livro de memórias póstumo de Lisa Marie Presley, intitulado From Here to the Great Unknown - A Memoir, a cantora faz revelações impactantes, entre elas a decisão de manter o corpo do filho, Benjamin Keough, em casa por dois meses antes de seu funeral. Benjamin, que tirou a própria vida em 2020 aos 27 anos, foi mantido em uma casa separada dentro da propriedade de Lisa, conforme relata no livro.

"Deixei Ben Ben lá por dois meses. No estado da Califórnia, não há uma lei que exija o enterro imediato", escreveu Lisa Marie. Ela também descreveu que o ambiente foi mantido a 12 graus para preservar o corpo durante esse período.

Além disso, Lisa Marie, sua filha mais velha Riley Keough, e as gêmeas Harper e Finley Lockwood fizeram tatuagens em homenagem a Benjamin. Um tatuador foi até a casa da família para reproduzir os desenhos que o jovem tinha: o nome de Riley na clavícula e o de Lisa na mão.

Riley Keough, que auxiliou na finalização do livro após a morte da mãe em janeiro de 2023, também relatou o momento surreal: "Minha mãe pediu ao tatuador para olhar para o corpo do meu irmão, que estava na casinha ao lado. Tive uma vida absurdamente incomum, mas esse momento está entre os cinco mais surreais", escreveu.

Benjamin foi enterrado posteriormente em Graceland, ao lado de seu avô Elvis Presley, onde também ocorrerá o funeral de Lisa Marie.

Leia Também: Filha de Lisa Marie Presley compartilha fotos inéditas das irmãs