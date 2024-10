Taylor Swift e Travis Kelce são flagrados em momento carinhoso no estádio

Taylor Swift e Travis Kelce foram vistos nas arquibancadas do Yankee Stadium nesta segunda-feira, 14 de outubro, assistindo à partida entre o New York Yankees e o Cleveland Guardians.

Durante o jogo, o casal, como era de se esperar, foi filmado e fotografado diversas vezes, e as imagens rapidamente chegaram à imprensa internacional e às redes sociais.

Entre as várias postagens, um vídeo em especial chamou a atenção pelo carinho entre Taylor Swift e Travis Kelce. Confira o vídeo abaixo, além de algumas fotos desse momento na galeria.

Nothing like a #Postseason night at the ballpark for Travis Kelce and Taylor Swift ️ pic.twitter.com/PWjcf3F1hF