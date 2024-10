Taylor Swift doa R$ 30 milhões e ajuda vítimas dos furacões nos EUA

Taylor Swift, conhecida por sua generosidade, voltou a demonstrar sua empatia ao apoiar as vítimas dos furacões 'Milton' e 'Helene' que devastaram partes dos Estados Unidos. A cantora doou 30 milhões de reais para a organização de caridade Feeding America, uma rede nacional de bancos de alimentos que presta assistência a comunidades necessitadas.

Claire Babineaux-Fontenot, CEO da Feeding America, expressou sua gratidão publicamente em uma postagem no Instagram, destacando que a doação ajudará as comunidades atingidas a se reconstruírem e recuperarem. "Vamos fornecer alimentos essenciais, água potável e suprimentos para os que foram afetados por essas tempestades devastadoras", disse Claire, acrescentando que a colaboração de Swift impulsiona o movimento para combater a fome e apoiar as famílias em situações de vulnerabilidade.

Os fãs de Taylor também reagiram com entusiasmo, elogiando a artista nos comentários da publicação, destacando sua postura altruísta e sua contínua contribuição para causas sociais. "Obrigada, Taylor, por usar sua influência para o bem", comentou um admirador.

A iniciativa de Taylor Swift reflete mais uma vez seu compromisso em utilizar sua plataforma para impactar positivamente a vida de outras pessoas.

