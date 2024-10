Sabrina Sato está grávida de Nicolas Prattes: 'É uma benção'

Sabrina Sato, de 43 anos, está grávida de Nicolas Prattes, de 27. A confirmação veio por meio da equipe da apresentadora nesta quarta-feira, 16. O casal, que ficou noivo em setembro de 2024, está celebrando a novidade.

"Uma nova gestação é uma bênção e sempre será recebida com alegria. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente que estão esperando um bebê, ainda em estágio inicial. Seguindo a orientação médica, eles foram aconselhados a acompanhar a evolução com cuidado e amor. Estamos todos confiantes e aguardando, com fé, que tudo corra bem", informou a equipe à revista Quem

Leia Também: 'É fato que Deolane é advogada do crime organizado', diz presidente da CPI de apostas