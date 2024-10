Maya Massafera diz estar saindo com jogador do Flamengo

A influenciadora Maya Massafera anunciou neste domingo (20) que está namorando um jogador de futebol do Flamengo. Em stories no Instagram, Maya comentou que não está mais com seu ficante anterior e agora está com o jogador. "Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", disse ela, segurando um buquê de flores.

Maya manteve o nome do jogador em segredo, mas revelou a notícia para as pessoas que estavam com ela, que ficaram surpresas. Ela ainda brincou sobre a situação dizendo: "O reality de hoje está babado!", referindo-se ao seu novo apelido para os conteúdos em vídeo que posta nas redes sociais.

Em stories seguintes, Maya compartilhou uma tela preta reforçando que seu "reality" estava cheio de novidades. A influenciadora tem mantido seus seguidores atentos com as atualizações sobre sua vida pessoal e seus romances.

Na quinta-feira (17), Maya já havia postado um vlog mostrando um homem com quem estava saindo. Durante a conversa, ela perguntou se ele ficaria chateado com a ideia de um relacionamento aberto, sugerindo que poderia beijar outras pessoas, o que gerou mais especulações entre seus seguidores.

