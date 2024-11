É difícil ser vegano? Por que esses famosos desistiram desse estilo de vida - Os tempos estão mudando e o veganismo rigoroso não está tão na moda como antes. Cada vez mais celebridades estão renunciando ao seu estilo de vida vegano restrito por uma dieta que é predominantemente baseada em plantas, mas não tão restritiva. Atualmente, o foco passou para produtos alimentícios de origem ética e sustentável, que reduzem o impacto no meio ambiente e melhoram a saúde. A ideia é não se sentir culpado, nem demonizar alimentos. Algumas estrelas estão evoluindo junto com as ideias em mudança na sociedade e decidindo suavizar sua abordagem na alimentação. Outros simplesmente odeiam vegetais! Nesta galeria, conheça os famosos que passaram de veganos para não tão veganos assim.

