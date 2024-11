Nelly Furtado revela ter vivido relacionamento abusivo e dinâmica tóxica

Nelly Furtado revelou ter vivido um relacionamento com "aspectos abusivos" que a fizeram sentir-se "impotente". Durante um episódio do podcast Call Her Daddy, a cantora compartilhou sobre a "dinâmica tóxica" dessa relação, embora tenha optado por não revelar a identidade do ex-parceiro.

"Passei por uma fase muito difícil, onde aceitei coisas que hoje jamais aceitaria, em termos de como alguém deve ser tratado", afirmou Nelly, em um relato citado pelo Daily Mail. "É difícil perceber isso quando você está dentro da relação, e às vezes amamos tanto uma pessoa..."

Nelly Furtado tem três filhos: Nevis, de 21 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-namorado Jasper Gahunia, e mais uma filha e um filho, cujos nomes não foram divulgados, resultantes de seu relacionamento com o rapper Jerry. Entre esses relacionamentos, a cantora foi casada com o engenheiro de som Demacio Castellon, de 2008 a 2016.

