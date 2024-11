O hobby que príncipe William teve de deixar por causa da família

O príncipe William não resistiu a subir numa moto, apesar de fixa ao chão, durante a sua visita à Universidade Ulster, na Irlanda do Norte, na quinta-feira, 14 de novembro.

O herdeiro ao trono testou os efeitos especiais do aparelho, no Virtual Production Studio da Universidade, simulando estar andando de moto no deserto do Arizona (EUA).

"Qualquer desculpa serve para subir em cima de uma moto. Acho que alguém tem de levar isto para uma volta de verdade", disse, citado pela Hello!, ao subir na moto, espantando-se, depois, com o realismo da simulação.

© Liam McBurney - Pool/Getty Images

Em 2015, Kate tinha revelado o medo que sentia sempre que o marido andava de moto. "Fico sempre horrorizada", afirmou, citada pela mesma publicação.

Já em 2018, o príncipe de Gales disse que tinha deixado o hobby: "Sou pai de três. Tenho de me acalmar. Mas tenho saudades das viagens grandes."

