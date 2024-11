Ladrões entram no Castelo de Windsor enquanto família real dormia

Dois homens invadiram os terrenos do Castelo de Windsor durante a noite, aparentemente enquanto o príncipe William, Kate Middleton e seus filhos, George, Charlotte e Louis, dormiam na residência da família, a poucos minutos de distância, em Adelaide Cottage.

Segundo o jornal The Sun, os invasores escalaram uma cerca de 1,80 metro para acessar a propriedade e roubar veículos agrícolas. “Eles devem ter observado o local por um tempo antes de agir”, afirmou uma fonte ao jornal.

Ainda de acordo com as informações, os ladrões usaram um caminhão roubado para arrombar um portão da propriedade, conhecido por ser usado regularmente pela família real. Em seguida, fugiram com uma camionete e uma moto 4 que estavam armazenadas no local.



A fonte também destacou o planejamento cuidadoso da ação: “Eles tinham que saber onde os veículos estavam guardados e qual seria o melhor momento para invadir sem serem pegos.” A invasão ocorreu em um domingo à noite, durante o período escolar, quando é comum que os príncipes George, Charlotte e Louis estejam em casa.



Embora o rei Charles III e a rainha Camilla não estivessem no Castelo de Windsor no momento da invasão, acredita-se que o príncipe e a princesa de Gales e seus filhos estavam em Adelaide Cottage, residência localizada a cinco minutos da propriedade invadida.

O incidente, que envolveu a destruição de um portão de segurança da propriedade real, levantou preocupações sobre a segurança na área, especialmente devido à proximidade com a residência dos príncipes.



As autoridades responsáveis pela proteção da propriedade real ainda não divulgaram detalhes sobre a investigação ou se os suspeitos foram identificados. O caso reacende o debate sobre as vulnerabilidades na segurança de propriedades ligadas à família real britânica, especialmente em um local tão frequentado quanto o Castelo de Windsor.

