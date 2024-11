Relógio de capitão do Titanic é vendido por R$ 9,7 milhões em leilão

Um relógio de bolso, presenteado ao capitão que salvou cerca de 700 sobreviventes do naufrágio do Titanic, foi vendido em leilão por 1,56 milhões de libras (aproximadamente R$ 9,7 milhões). O valor estabelece um recorde histórico para artigos relacionados ao naufrágio.



O relógio de ouro da Tiffany & Co. foi entregue ao capitão britânico Arthur Rostron como forma de agradecimento. Rostron comandava o navio RMS Carpathia, que resgatou os sobreviventes do Titanic em 15 de abril de 1912.

O presente foi dado por três mulheres: Madeleine Astor, viúva de John Jacob Astor, um dos homens mais ricos a bordo do Titanic que morreu na tragédia, e as viúvas de dois outros empresários de destaque que também estavam entre as vítimas.



O objeto foi leiloado pela casa Henry Aldridge and Son a um colecionador privado dos Estados Unidos, alcançando o valor de 1,86 milhões de euros (aproximadamente R$ 9,7 milhões). Este é o maior valor já pago por um artefato ligado ao Titanic em um leilão.



Andrew Aldridge, leiloeiro responsável pela venda, destacou que recordes como este refletem o fascínio contínuo pela história do Titanic. “A demanda por artefatos relacionados ao naufrágio é uma prova de seu impacto cultural duradouro”, afirmou.

