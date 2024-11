Incêndio atinge hospital russo; pessoas pulam de janelas para escapar

Na manhã desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, um incêndio de grandes proporções atingiu o Hospital Central nº 3 em Yekaterinburg, Rússia. Relatos de testemunhas indicam que pessoas foram vistas pulando pelas janelas do edifício na tentativa de escapar das chamas.

De acordo com o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, o fogo se alastrou por uma área de aproximadamente 300 metros quadrados, resultando na evacuação de cerca de 350 pessoas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas fatais ou feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade do incidente, com imagens de pessoas desesperadas buscando escapar do edifício em chamas

A massive fire broke out on the roof of City Hospital No. 3 in Yekaterinburg, Russia. According to eyewitnesses, people are jumping out of windows to escape.



The Ministry of Emergency Situations reports that the fire has spread over an area of about 300 square meters, and 350… pic.twitter.com/0kHQjNBGrl