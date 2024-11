Morre Colin Petersen, ex-baterista dos Bee Gees, aos 78 anos

Colin "Smiley" Petersen, ex-baterista dos Bee Gees, faleceu aos 78 anos. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira, embora detalhes sobre a data e causa da morte não tenham sido revelados.

Nascido em Kingaroy, Queensland, Austrália, em 24 de março de 1946, Petersen iniciou sua carreira como ator mirim, ganhando destaque no filme australiano "Smiley" (1956), que lhe rendeu o apelido.

Em 1966, após mudar-se para Londres, uniu-se aos Bee Gees como baterista, tornando-se o primeiro membro não pertencente à família Gibb. Sua contribuição foi fundamental para o sucesso inicial da banda, participando de álbuns como "Bee Gees' 1st" (1967), "Horizontal" (1968) e "Idea" (1968), além de hits como "Massachusetts", "To Love Somebody" e "Words".

Petersen era conhecido por seu estilo de bateria criativo e espontâneo, que ajudou a moldar o som característico dos Bee Gees. Em uma entrevista de 2022, ele destacou a natureza colaborativa das sessões de gravação da banda, enfatizando a experimentação com ritmos e tempos.

Após deixar os Bee Gees em 1969 devido a divergências gerenciais, Petersen continuou envolvido na música, incluindo participação no show tributo "Best of the Bee Gees" em 2019. Ele deixa sua ex-esposa, Joanne, e dois filhos, Jaime e Ben.

A morte de Petersen ocorre após o falecimento de outros membros dos Bee Gees, Maurice e Robin Gibb, deixando Barry Gibb, Vince Melouney e Geoff Bridgford como os membros sobreviventes da formação original.

