John Stamos homenageia Dave Coulier com gesto solidário após diagnóstico

Dave Coulier, ator conhecido por seu papel em Full House, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em estágio 3. O comediante revelou à revista People que recebeu o diagnóstico em outubro, após uma infecção respiratória que causou inchaço em suas glândulas linfáticas.

Em solidariedade ao amigo, John Stamos, também integrante do elenco de Full House, demonstrou seu apoio publicamente. Na segunda-feira, 18 de novembro, Stamos compartilhou no Instagram três fotos em que aparece ao lado de Coulier e de outros membros do elenco da série. Em uma das imagens, Stamos usa um boné careca em homenagem ao amigo.

Na legenda, o ator expressou sua admiração e apoio: "Nada como vestir um boné careca e flexionar algumas habilidades no Photoshop para mostrar amor e solidariedade ao meu irmão Dave Coulier. Você está enfrentando isso com tanta força e positividade – é inspirador. Sei que você vai superar e estou orgulhoso de estar ao seu lado em cada passo dessa jornada. Amo você".

