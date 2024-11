Dave Coulier, o tio Joey de 'Três é Demais', revela luta contra o câncer

Dave Coulier, famoso por seu papel como tio Joey na série Três é Demais, sucesso dos anos 1990, revelou que está enfrentando um linfoma não-Hodgkin em estágio 3, um tipo de câncer. O ator compartilhou, em entrevista ao programa Today, que recebeu o diagnóstico há pouco mais de um mês.

“Desde então, já passei por três cirurgias, fiz quimioterapia e perdi um pouco de cabelo. Agora estou parecendo um passarinho recém-nascido”, brincou, descrevendo a experiência como uma verdadeira “montanha-russa de emoções”.

A descoberta do tumor começou após Coulier notar um caroço do tamanho de uma bola de golfe em sua virilha. Embora os exames de sangue não indicassem nada incomum, as tomografias revelaram áreas de preocupação tanto no pescoço quanto na virilha. Uma biópsia logo confirmou o diagnóstico. "Os médicos disseram: ‘Gostaríamos de trazer melhores notícias, mas você tem linfoma de células B e precisamos iniciar a quimioterapia imediatamente’”, relatou o ator.

Coulier estava sozinho quando recebeu a notícia e, ao contar para sua esposa, ela inicialmente achou que ele estivesse brincando e pediu para “parar com as piadas”.

Apesar do diagnóstico, o ator continua jogando hóquei e tenta manter uma atitude positiva. Seu tratamento deve durar até fevereiro.

