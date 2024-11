Andressa Urach é agredida em festa e leva 4 pontos no rosto

A noite desta segunda-feira (25) foi marcada por uma nova briga entre Andressa Urach, 37, e Juju Ferrari, 38, durante o evento de lançamento de uma casa de apostas na Mooca, em São Paulo. O desentendimento começou enquanto as duas dançavam próximas no local, culminando em agressões físicas e hospitalização.

Urach cuspiu duas vezes no rosto de Juju, que reagiu agredindo a influenciadora. As duas acabaram se estapeando até serem separadas. Veja o momento abaixo:

Andressa precisou de atendimento médico e recebeu quatro pontos no rosto, momento que compartilhou com seus seguidores no Instagram. Juju, por sua vez, comentou o incidente nas redes sociais: "Algo me falou para não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", desabafou. O jornalista Léo Dias também publicou um vídeo que mostra o início da confusão.

A rivalidade entre as duas não é nova. No aniversário de Andressa, um desentendimento também tomou conta da celebração. Na ocasião, Juju Ferrari foi expulsa da festa após Urach jogar bebida em seu rosto, alegando incômodo com o comportamento de Juju. Segundo Ferrari, o desentendimento começou quando ela pediu a bebida que estava com Andressa, mas foi surpreendida pela reação agressiva. "Ela começou a pregar, falando de Deus, e eu pedi a bebida. Do nada, ela jogou na minha cara", relatou.

Leia Também: CPI das Bets convoca Gusttavo Lima e convida Felipe Neto para deporem