Julia Roberts recusou fazer continuação de 'Notting Hill'

Os fãs do clássico do cinema 'Notting Hill' ou 'Um Lugar Chamado Notthing Hill' no título em português, podem agradecer a Julia Roberts por ter recusado fazer uma sequência da trama.

Quem o revelou foi o roteirista Richard Curtis numa entrevista ao IndieWire. Questionado se considerava fazer continuações dos seus filmes, ele afirmou que "não".

"Fizemos aquelas mini sequências de 'O Amor Acontece' e fiquei satisfeito com elas", explicou.

Embora a ideia de dar uma continuação a 'Notting Hill' não lhe parecesse má, a mesma foi 'mandada abaixo' por Julia Roberts.

"Tentei fazer uma de 'Notting Hill', onde eles iam se divorciar, mas a Julia achou a ideia pobre", notou.

Leia Também: Datena deixa a Band após mais de 20 anos na emissora