Eli chora ao contar que Lua pergunta pelo irmãozinho, que segue internado

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O recém-nascido deu entrada no último domingo (24). Nesta quinta-feira (28), Eli apareceu pela primeira vez nos stories, após a internação do filho, bastante emocionado.

No vídeo publicado em seus stories ele contou que a filha do casal, Lua, de 1 ano, está sentindo falta e que chamou pelo irmão.

"Ontem, eu estava com a Lua à noite, fazendo ela dormir, e ela foi até a porta do quarto e ficou falando: 'abrir, abrir, mão, mão'. Fui dar a mão para ela, porque ela já fala mão mesmo para levar até o lugar onde quer que a gente vá com ela, e aí começou a tirar a minha mão, ficou irritada. Ela estava falando irmão. Perguntei se queria ver o neném e ela disse que sim'", relatou Eliezer chorando, sem dar maiores detalhes sobre o problema de saúde do filho.

Em comunicado oficial enviado na quarta (27), o casal pediu boas vibrações e informou que está focado na recuperação do caçula.



Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer, nasceu no dia 11 de novembro, em São Paulo, de parto cesárea, às 19h49. Ele chegou ao mundo com 3,760 kg e 49 cm.

Leia Também: Gracyanne Barbosa revela verdadeiro motivo para fim do casamento com Belo