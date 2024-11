Cardi B posa com a filha mais velha e combinam look

A rapper Cardi B, de 32 anos, encantou os fãs ao compartilhar um momento especial ao lado da filha mais velha, Kulture, de seis anos. As duas apareceram com looks combinando durante as celebrações do Dia de Ação de Graças, realizadas em casa com familiares próximos, conforme relatado pelo Daily Mail.

No vídeo publicado por Cardi B, mãe e filha exibem um casaco idêntico. A rapper completou o visual com calça jeans e uma camiseta, enquanto Kulture apostou em uma saia e uma blusa em tons de marrom. A interação entre as duas, que transbordou carinho e estilo, conquistou os seguidores nas redes sociais.

O vídeo do momento especial pode ser conferido na galeria.

