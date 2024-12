Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez

Maíra Cardi, 41, compartilhou nesta segunda-feira (2) uma notícia emocionante: está grávida de seu primeiro filho com Thiago Nigro, 34. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde a influenciadora revelou detalhes sobre a gestação e destacou o caráter especial dessa nova etapa.

"Toda honra e glória a Ele! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia", escreveu Maíra, ressaltando a conexão espiritual do casal com esse momento.

A influenciadora também relatou ter enfrentado desafios antes de confirmar a gravidez. "Duas semanas atrás, fiz vários testes, mas nenhum deu o 'carinha feliz'. Dividi tudo com meus seguidores na rede vizinha, pois estou fazendo uma série por lá contando cada detalhe."

Maíra destacou que o bebê é um presente divino. "Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor", declarou, dirigindo-se a Thiago.

Thiago Nigro, conhecido como o "Primo Rico", também comemorou a novidade em suas redes sociais. "Deus abençoe nosso filho - que foi fruto de um milagre. Te amo, meu amor", escreveu, emocionado.

