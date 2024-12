Mãe de Eminem, morre aos 69 anos após batalha contra o câncer

A mãe do rapper Eminem, Debbie Nelson, faleceu aos 69 anos na última segunda-feira (2), em Missouri, nos Estados Unidos. A causa da morte foi um câncer de pulmão, com o qual a artista vinha lutando desde setembro deste ano.

A relação entre mãe e filho sempre foi marcada por altos e baixos, servindo de inspiração para algumas das letras mais cruas e honestas de Eminem. Em canções como "Cleanin' Out My Closet" e "Headlights", o rapper abordou abertamente as dificuldades da relação familiar e as acusações de negligência feitas contra sua mãe.

Apesar dos conflitos públicos, Eminem e Debbie conseguiram se reconciliar nos últimos anos. Em 2013, o rapper dedicou a música "Headlights" à mãe, pedindo desculpas pelas palavras duras ditas no passado.

Leia Também: Ator conhecido como Harold Bishop, de Neighbours, revela câncer terminal