Filha de Nicole Kidman faz rara aparição em evento público

Nicole Kidman teve uma presença especial ao seu lado o Baile anual de Mulheres no Entretenimento, organizado pelo The Hollywood Reporter. O evento aconteceu no icônico The Beverly Hills Hotel, em Beverly Hills, Califórnia.

A atriz, de 57 anos, foi acompanhada por sua filha mais nova, Faith, de 13 anos, que raramente aparece em eventos públicos. A jovem chamou a atenção ao posar sorridente ao lado da mãe para os fotógrafos, marcando um momento raro de aparição pública juntas.

Uma das imagens, compartilhada pela People, mostra mãe e filha visivelmente felizes enquanto olham para a câmera. As fotos rapidamente viralizaram nas redes sociais, encantando fãs e admiradores da atriz.