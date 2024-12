Katie Holmes nega rumores sobre fortuna de Suri Cruise e critica tabloide

Katie Holmes expressou sua indignação nas redes sociais. A atriz compartilhou em sua página no Instagram uma foto de uma matéria do Daily Mail que afirmava que sua filha, Suri Cruise, havia recebido uma fortuna do pai.

"Completamente falso. Daily Mail, pare de inventar coisas. Chega!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A matéria dizia que Suri Cruise, filha de Katie com Tom Cruise, havia recebido milhões de dólares ao completar 18 anos, provenientes de um fundo criado pelos pais após o divórcio em 2012.

Ainda segundo o veículo britânico, Suri teria acesso ao restante do dinheiro quando chegasse aos 30 anos, para que pudesse fazer uma gestão mais responsável dos recursos.

O Daily Mail também afirmou que a jovem estudante não recebe mais a pensão anual do pai (cerca de R$ 1,8 milhão, com base na conversão de 337 mil euros), agora que completou 18 anos. No entanto, Tom Cruise ainda arcaria com as mensalidades da universidade.

Segundo a imprensa internacional, pai e filha não se falam há 12 anos, desde que Suri tinha seis anos de idade.

