Prestes a completar 18 anos, Suri Cruise continua sem ver o pai

Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, está prestes a completar 18 anos em 18 de abril, uma data que marca não apenas a maioridade da jovem, mas também a possibilidade de novas revelações sobre o distanciamento de seu pai famoso.

Filha de dois dos maiores astros de Hollywood, Suri teve uma infância sob os holofotes da mídia, especialmente no primeiro ano após seu nascimento, quando era considerada a "bebê mais famosa dos Estados Unidos". Aos cinco meses de idade, ela estampou a capa da revista Vanity Fair em um ensaio fotográfico ao lado dos pais, realizado pela aclamada fotógrafa Annie Leibovitz.

Em 2012, Tom Cruise e Katie Holmes se divorciaram, e um dos motivos alegados foi a crescente influência da Cientologia na vida do ator e o receio de Holmes de que Suri se envolvesse com a religião. Essa preocupação se intensificou após a atriz presenciar o distanciamento de Tom Cruise de seus filhos com Nicole Kidman, Bella e Connor, após eles se tornarem membros da Cientologia.

Em 2013, durante um processo contra tabloides, Cruise afirmou que Holmes havia solicitado o divórcio para "proteger Suri da Cientologia". Segundo fontes, a atriz não se pronuncia sobre o assunto por ter assinado acordos de confidencialidade que restringem suas declarações sobre o casamento com Cruise e seu período na Cientologia.

Maioridade e a possibilidade de falar livremente: Com a maioridade, Suri não estará mais sujeita a esses acordos e poderá se pronunciar livremente sobre suas crenças, o relacionamento com o pai e a influência da Cientologia em sua vida. O jornalista Tony Ortega, especialista na investigação da Cientologia, declarou ao Page Six: "Suri era jovem demais para assinar qualquer acordo. Agora, ela estará livre para falar se quiser. Será muito interessante caso ela tenha algo a dizer."

Ortega também comentou sobre a postura de Tom Cruise em relação à Cientologia e ao distanciamento de sua família: "Se você é um membro comum da igreja, eles pedem que você se distancie de sua esposa e filha, mas como Tom é uma celebridade, ele ignorou todas essas coisas."

