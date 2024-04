Irmão de Meghan Markle publica vídeo "grotesco" sobre a duquesa

Se há algo que desestabiliza a vida de Meghan Markle, é seu irmão, Thomas Markle Jr. Desde que a duquesa de Sussex entrou para a família real britânica, ele não parou de criticá-la, chegando até mesmo a afirmar publicamente que, por causa dela e de seu status na realeza, muitas oportunidades se fecharam para ele.

Em uma entrevista ao The Sun, Thomas chegou a dizer, após ficar desempregado, que sua irmã "deveria cuidar mais de seus entes queridos em vez de se concentrar tanto em atividades de caridade".

Agora, o irmão da duquesa voltou a atacá-la por meio de vídeos postados no YouTube, nos quais ele aparece usando uma peruca preta, uma tiara e uma almofada debaixo da camisa, autodenominando-se 'Me-gain', um termo depreciativo usado por "haters" para se referirem à duquesa.

As imagens causaram grande indignação, e a ex-correspondente real da BBC, Jennie Bond, descreveu os vídeos como "grotescos". Pelo que se sabe, Meghan não tem contato com seu irmão há mais de uma década. Os dois são apenas meio-irmãos por parte do pai, Thomas Markle, com quem Meghan também não tem contato.

Leia Também: Harry quer se reaproximar do príncipe William e Kate Middleton, mas Meghan Markle faz exigências