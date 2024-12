Neymar faz teste de DNA, mas húngara se recusa a colher material da filha

Neymar está envolvido em um processo judicial movido pela húngara Gabrielle Gáspar, que afirma que o jogador é pai biológico de sua filha. No entanto, novos desdobramentos sugerem possíveis inconsistências na alegação da modelo, com mensagens antigas revelando pedidos de ajuda financeira que não mencionavam vínculo parental.

Mensagens de 2021: pedidos financeiros, mas sem falar em paternidade

Segundo imagens divulgadas pelo portal Leo Dias, Gabrielle Gáspar começou a enviar mensagens a Neymar em outubro de 2021. Na época, ela solicitava apoio financeiro para custear tratamentos médicos para sua filha, que sofria de epilepsia.

"Boa tarde, me desculpe pela mensagem incômoda. Gostaria de pedir ajuda. Quero iniciar uma arrecadação de dinheiro para minha pequena garota, porque minha filha é cronicamente doente (epiléptica)", escreveu Gáspar em uma das mensagens.

Outros trechos mostram que a modelo detalhou o estado de saúde da criança, mencionando que ela havia desenvolvido epilepsia após sofrer encefalite aos 11 meses de idade. Apesar das mensagens, Neymar não respondeu aos pedidos da húngara.



A situação tomou um novo rumo em julho de 2023, quando a polêmica da suposta paternidade começou a ganhar espaço na imprensa brasileira. Gabrielle passou a cobrar Neymar diretamente sobre a realização de um teste de DNA, enviando mensagens acompanhadas de documentos e prints de perfis de fofoca que discutiam o caso.

Apesar das cobranças, Neymar continuou ignorando os textos. De acordo com informações do portal Leo Dias, o jogador já realizou a coleta de material genético, como exigido pela Justiça brasileira, mas Gabrielle estaria se recusando a submeter a filha ao teste de DNA, dificultando o desfecho do processo.

Polêmica online e documentos questionados

Nas redes sociais, Gabrielle tem compartilhado supostos exames de DNA em húngaro, alegando que provam a ligação biológica entre Neymar e sua filha. Contudo, a autenticidade desses documentos foi amplamente questionada.

